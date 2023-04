Preiti: «Inter, c’è problema nel fare gol! Difficile rimproverare altro»

Preiti analizza la sconfitta dell’Inter, la decima, contro la Fiorentina. Secondo Preiti il più grande problema è quello del gol, gli attaccanti stanno deludendo

PROBLEMA GOL − Antonello Preiti, su Sportitalia, si esprime sui nerazzurri: «Quello che manca all’Inter è il cinismo la ferocia nel fare gol. Produce, l’occasione di Lukaku è veramente incredibile. Non riesce a tramutare le tante occasioni in gol, è normale che adesso ci si deprime. È difficile rimproverare nel gioco e nel sistema tattico, l’Inter al momento non riesce a fare gol. I vari attaccanti non stanno confermando le attese che all’inizio ci si aspettava. Speriamo in un cambiamento già dalla Coppa Italia perché la lotta per entrare in Champions League si fa veramente dura».