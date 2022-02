Preiti: «Inter, 70′ abbastanza bene. Ora sarà un finale ad alta intensità»

L’Inter sembrava poter gestire tranquillamente il derby, poi ha avuto quei tre minuti di blackout che hanno permesso al Milan di ribaltarlo. Il dirigente Preiti, ospite di Sportitalia, dice la sua sulla stracittadina e su come si sviluppa la classifica di Serie A in testa.

FINALE SOFFERTO – Antonello Preiti ha visto un derby a due facce: «Credo sia stata una partita dove l’Inter, per settanta minuti, ha fatto abbastanza bene. Poi negli ultimi venti il Milan coi cambi ha dimostrato di avere voglia di vincere la partita, fino alla fine c’è sempre. Nonostante la supremazia dei primi settanta minuti dell’Inter il Milan ha portato a casa un risultato importante per sé e per il campionato. C’è anche un bel Napoli che continua a vincere, compresa anche la Juventus sarà un finale ad alta intensità dove vincerà sicuramente la squadra che avrà più proiettili da sparare».