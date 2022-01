Preiti: «Gosens e Caicedo potenziano l’Inter. Inzaghi l’ha già plasmata»

L’Inter chiuderà il mercato di gennaio con due colpi, Gosens e Caicedo, e fino a una settimana fa era tutt’altro che scontato. Da Calcio Weekend su Sportitalia il dirigente Preiti valuta la rosa che avrà Inzaghi alla ripresa.

LE PROTAGONISTE – Per Antonello Preiti nel mercato di gennaio che si chiuderà lunedì alle 20 sono Inter e Juventus le più rinforzate: «Diciamo che entrambe la società hanno agito bene. È chiaro che l’Inter ha già una grandissima squadra, ha preso due rinforzi come Robin Gosens e Felipe Caicedo che andranno a potenziare ulteriormente già una rosa fortissima che Simone Inzaghi ha plasmato. Sarà sicuramente protagonista fino alla fine. Per quello che riguarda la Juventus e l’attaccante Dusan Vlahovic è un grandissimo colpo. Era richiesto da tante squadre, è arrivata prima e a gennaio era difficile fare questa operazione».