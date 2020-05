Pregliasco (Virologo): “Coronavirus, l’epidemia si sta spegnendo. I dati…”

Condividi questo articolo

Il Coronavirus (Covid-19) si sta spegnendo, ne è sicuro il virologo Fabrizio Pregliasco intervenuto durante “Sky TG 24”. Di seguito le sue dichiarazioni.

CORONAVIRUS – Dichiarazioni confortanti quelle del virologo Fabrizio Pregliasco in diretta su Sky TG 24: «Leggendo i dati possiamo dire che Lombardia e Piemonte, che sono i punti caldi della problematica, si sono mantenuti, non c’è quello sbalzo rispetto alla circolazione. C’è poca percentuale di positivi rispetto ai tamponi eseguiti, questa epidemia si sta spegnendo. È fondamentale il trend, soprattutto per i parametri come posti letto, reparti Covid e terapie intensive».