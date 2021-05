Pregliasco: «Festa scudetto Inter? Potrebbero esserci stati solo 30 positivi al Covid-19»

Il virologo Pregliasco è intervenuto in collegamento su La7 nel programma “Coffee Break”. Alla domanda sull’assembramento dei tifosi dell’Inter lo scorso 2 maggio presso Piazza Duomo, ha affermato che ci sarebbero stati al più 30 contagiati

POCHI POSITIVI − Il virologo Fabrizio Pregliasco, sulla scia di quanto già dichiarato dal Prof. Luca Richeldi (vedi dichiarazioni), sostiene che la festa scudetto dei tifosi dell’Inter a Piazza Duomo non abbia avuto particolari ricadute relative al Covid-19. Questo il suo commento: «La prudenza rimane sempre come elemento importante. È probabile dai calcoli e considerando l’incidenza che, in fondo, in quella piazza potrebbero esserci stati solo 30 positivi. Hanno giocato la bassa incidenza al virus in questo periodo. E gli interisti sono più resistenti (ride ndr)».