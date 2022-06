Pratali: «Asllani? Da sempre tifoso dell’Inter! Perfetto come vice-Brozovic»

Francesco Pratali, ex difensore, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato di Kristjan Asllani, centrocampista dell’Empoli vicinissimo all’Inter

PERFETTO – Queste le parole di Pratali: «Asllani? Come vice-Brozovic è perfetto. Lui è uno che vede gioco lungo e corto. Ha qualità tecnica e corre tanto. È da top club insomma. Il croato è il migliore in tutta Italia in quel ruolo, ma lui può giocare anche come mezzala e trequartista. Titolare subito? Come testa è un ragazzo eccezionale, di grande umiltà. All’Inter devi essere particolarmente forte per trovare spazio, ma stando con i grandi campioni potrà migliorare ancora. Poi è più gratificante scendere in campo 10 volte con i nerazzurri che 20 o 30 con altre squadre. Asllani è sempre stato un tifoso dell’Inter. Il suo papà è del Milan, ma ora vedrà che il padre cambierà squadra».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna