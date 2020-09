Prandelli: “Vidal all’Inter, allora su Conte ha ragione Mazzone! Lo scudetto…”

Cesare Prandelli Genoa

Prandelli – allenatore attualmente senza panchina -, intervenuto a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, commenta l’acquisto di Vidal da parte dell’Inter su richiesta specifica di Conte, per cui scomoda una citazione di Mazzone. E cambia la griglia di partenza in Serie A

RINFORZO VOLUTO – A Cesare Prandelli viene chiesto il motivo per cui Antonio Conte ha voluto fortemente Arturo Vidal all’Inter, e non ha dubbi: «Perché lo conosce! Lo ha allenato e sa cosa gli può dare. Come diceva Carlo Mazzone: “Ci sono tanti allenatori bravi, ma quelli bravi bravi sono quelli che si fanno comprare i giocatori”. Si fanno comprare i giocatori che conoscono già le situazioni, il linguaggio dell’allenatore e tante altre situazioni che non devono spiegare tanto. Conte ha voluto a tutti i costi Vidal, che sono sicuro farà un grande campionato. L’Inter parte leggermente prima rispetto alla Juventus in quanto a possibilità di vincere il campionato. Dopo la prima stagione fatta con Conte sono certo che l’Inter sfrutterà questo vantaggio». Prandelli vede l’Inter di Conte favorita per lo scudetto, soprattutto dopo l’arrivo di Vidal.