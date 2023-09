Prandelli: «Scudetto? In questo momento queste squadre. E poi vedo molto bene…»

Cesare Prandelli ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – Queste le parole di Cesare Prandelli nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Chi vince lo scudetto? Bella domanda diretta! Non lo so, sinceramente non lo so. Mi auguro che fino alla fine possano lottare più squadre. In questo momento Milan, Inter, la stessa Juventus, Napoli. E poi io vedo molto bene la Lazio. Io penso che la Lazio abbia una solidità di gioco molto interessante».