Prandelli: «Napoli può arrivare in fondo. Inter non mi convince per un motivo!»

Cesare Prandelli ha espresso il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sostenendo che nell’Inter si ravvisi un problema invece assente nel caso del Napoli.

IL RAGIONAMENTO – Cesare Prandelli si è pronunciato a Radio Anch’io Lo Sport sulla corsa scudetto, con l’Inter momentaneamente a 4 punti di distanza dal Napoli, ma con una partita in meno. Per giustificare i suoi dubbi riguardo le ambizioni di scudetto dei nerazzurri, l’allenatore italiano ha fatto riferimento a quanto visto in Fiorentina-Inter: «L’Inter vista a Firenze non la vedevamo da mesi, ma abbiamo visto una Fiorentina capace. Il calcio è bello anche così, non è per forza necessario avere la personalità e dimostrare di poter costruire in ogni caso. Si è vista una Fiorentina straordinaria, anche se magari costretta dalle assenze. Al ritorno vedremo un’Inter diversa, ma c’è comunque qualcosa che non mi sta convincendo. Non so se è una squadra che ha già dato tutto e forse sarà necessario qualcosa di nuovo».

Prandelli su un vantaggio del Napoli nella lotta al vertice con l’Inter

IL COMMENTO – Prandelli ha poi proseguito indicando il motivo per cui il Napoli potrebbe arrivare in fondo: «Il Napoli è però forse l’unica (a differenza di Inter e Atalanta, ndr.) che può pensare di giungere alla fine e conquistare il titolo. Le altre stanno facendo fatica perché sono occupate anche in Coppa. Nelle ultime partite ho potuto osservare delle squadre molto stanche».