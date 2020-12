Prandelli: “Juventus in vetta? È solo questione di...

Prandelli: “Juventus in vetta? È solo questione di tempo. Inter e Milan…”

Condividi questo articolo

Cesare Prandelli Fiorentina

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha presentato la sfida di domani sera, all’Allianz Stadium, contro la Juventus. L’allenatore dei toscani si è soffermato anche sulla lotta scudetto e sulle possibilità di Inter e Milan di scalzare i bianconeri dal treno

FAVORITI – La Juventus ha ritrovato fiducia e risultati, dopo un avvio di campionato delicato. Nonostante i bianconeri siano costretti a rincorrere Inter e Milan, secondo il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, la squadra di Pirlo tornerà presto in vetta: «Pirlo sta bruciando le tappe. In due mesi ha dato una grande fisionomia alla squadra, gli devo dire ‘bravo’. Della Juventus temo la qualità e tutti i giocatori offensivi. Per lo scudetto, quest’anno i bianconeri hanno più concorrenti. Le milanesi hanno colmato il gap con i bianconeri. Ma sarà solo una questione di tempo, visto che la Juventus è sempre stata abituata a recuperare».