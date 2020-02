Prandelli: “Inter-Milan particolare e sentita. Ibrahimovic mi ha sorpreso”

Prandelli ha presentato i temi del derby Inter-Milan di questa sera in un’intervista al sito “TuttoMercatoWeb”. L’allenatore, nella scorsa stagione al Genoa, si è soffermato su Ibrahimovic che al Meazza sarà regolarmente titolare dopo aver recuperato dall’infortunio.

STRACITTADINA – Cesare Prandelli presenta il derby Inter-Milan, che si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: «Tutte e due le squadre hanno grandi motivazioni, la partita è particolare e sentita. L’Inter per trovare continuità, il Milan invece per ritrovare la strada giusta. Zlatan Ibrahimovic ha portato personalità, capacità di reggere le pressioni. Ha aiutato tutti, è uno che si mette sulle spalle la squadra. La scelta di tornare mi ha sorpreso, i rossoneri però, con lui, possono ritrovare la strada giusta. L’Inter ha già una consapevolezza dei propri mezzi. Il Milan sta ritrovando i giusti equilibri, Stefano Pioli sta facendo un lavoro per migliorare tante situazioni».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo