Prandelli: “Inter, Conte e voglia di vincere. Presi giocatori per lo Scudetto”

Condividi questo articolo

Cesare Prandelli Genoa

Cesare Prandelli ha parlato dell’Inter e delle gerarchie per lo Scudetto. L’allenatore vede i milanesi guidati da Antonio Conte e l’Atalanta in pole per il titolo. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

VOGLIA DI VINCERE – Ecco le parole di Prandelli: «L’Atalanta può lottare per lo Scudetto, ci scommetterei con il cuore. In questo momento qualcosa in più ce l’hanno proprio l’Atalanta e l’Inter, rispetto alle altre. I bergamaschi sono anni che lavorano così e i ragazzi sanno cosa vogliono fare. Non hanno solo forza fisica, ma anche tattica e una grande forza mentale. L’Inter ha fatto una stagione importante e ha riconfermato non solo Conte, ma la voglia di arrivare in alto. Ha preso giocatori affidabili per lottare per lo Scudetto».