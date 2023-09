Prandelli: «Inter consapevole delle qualità. Thuram impressionante!»

Cesare Prandelli dice la sua sull’Inter dopo la supremazia dimostrata nel derby contro il Milan. L’allenatore, interrogato da TuttoSport, commenta anche la prova di Thuram.

FRESCHEZZA – Cesare Prandelli esprime il proprio parere sulla squadra attualmente favorita in campionato: l’Inter. Così l’allenatore intercettato da TuttoSport: «La padrona del campionato? Non è difficile sostenere che sia l’Inter: ha corsa, qualità, una rosa profonda con 20 titolari. Coniuga la gioventù di alcuni elementi – da Frattesi a Thuram – con l’esperienza di altri come Mkhitaryan. Ha freschezza e forza fisica: in questo momento sta dimostrando di possedere la consapevolezza della propria qualità. L’attacco migliore del campionato? Domanda difficile. Dipende dai momenti e poi comunque le qualità le conosciamo: Osimhen ha profondità e forza, è impressionante la crescita di Lautaro in termini di leadership e il primo tempo di Thuam nel derby è stato impressionante per potenza e varietà di soluzioni. Poi, appunto, Chiesa e Vlahovic sono giovani di straordinaria prospettiva che determineranno i destini della Juventus».