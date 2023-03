Prandelli: «Due italiane già ai quarti, speriamo passi anche l’Inter»

Cesare Prandelli, ospite del programma “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, ha parlato della possibilità che tutte le italiane passino il turno in Europa. L’ex allenatore delle nazionale ha fatto un breve passaggio anche sull’Inter.

GRANDI POSSIBILITÀ − Cesare Prandelli, ha detto la sua sul prosieguo del cammino di tutte le italiane in Europa tra le quali c’è anche l’Inter. Le sue parole: «Le difficoltà di molte big in campionato derivano dalla vicinanza di molte partite nell’arco di pochi giorni. Quindi hai poco tempo per recuperare. Ad esempio la Roma secondo me è un’ottima squadra, però a livello tecnico solo i titolari sono all’altezza. Quando Mourinho fa dei cambi perde un po’ la fisionomia di questa squadra. Però c’è da rimarcare il fatto che abbiamo sette squadre che possono veramente portare a termine una stagione importante. È la prima volta dopo tanti anni che abbiamo praticamente già due squadre nei quarti di finale di Champions League. Speriamo anche domani sera con l’Inter. Quindi da un punto di vista dell’intensità a livello europeo siamo migliorati molto negli ultimi due anni. Per quanto riguarda la continuità secondo me non tutte le rose sono all’altezza. Le squadre europee che arrivano in finale in Europa hanno una rosa di 23-24 giocatori tutti all’altezza».