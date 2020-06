PradÃ¨: “Serie A, squadre vogliono tornare in campo. Chiesa…”

Pradè: “Serie A, squadre vogliono tornare in campo. Chiesa…”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, intervenuto sulle frequenze di “Radio Rai” nel corso della trasmissione “Domenica Sport”, ha parlato di vari temi. Dalla ripresa della Serie A alla questione relativa a Federico Chiesa

RIPRESA – Queste le parole di Daniele Pradè sulla ripresa della Serie A: «Il distanziamento certamente non puoi averlo in campo non lo si può avere in campo. Ma con tutti i controlli che stiamo facendo, i protocolli che sono stati fatti. Penso che più controllati di una squadra di calcio, al momento, non c’è nessuno. Si fanno tamponi ogni 4 giorni, test sierologici, controllo per chi entra all’interno delle strutture. È un controllo veramete grande. Chiesa? Se rimanesse per la Fiorentina sarebbe un grande onore. Bisogna essere in due per fare certe cose. È un giocatore apprezzatissimo dalla società, poi dipende anche da lui. Ripartenza? Nessuno sa. Io posso dire che le squadre hanno voglia di tornare a calcio. La gente ha voglia di calcio. Per noi prima si iniziava meglio era. Ma quello che succederà è imprevedibile».