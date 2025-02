Prade: «Inter-Fiorentina? Dopo ieri a Palladino darò un’indicazione»

Prade, Direttore Sportivo della Fiorentina, è felice dopo la sfida vinta contro l’Inter e ha parlato attraverso i canali ufficiali del club viola.

SFIDA DI RITORNO – Daniele Pradè scherza dopo la partita vinta in casa dalla Fiorentina, in vista della sfida di ritorno in programma già lunedì sera: «In generale sono molto contento anche per coloro che giocano un po’ meno ma che stasera hanno fatto benissimo: Richardson, Mandragora, Parisi, tutti hanno messo il cuore. Beltran è uno che non lascia nulla. Ranieri è una certezza. Ma posso citarli tutti. Questa è una vittoria che dà energie. Adesso cercheremo di recuperare Adli e Gudmundsson e avremo a disposizione anche tutti i nuovi, anche se dovrò dire al mister di rimettere la stessa identica formazione a San Siro (ride, ndr)».