Pradè, ds Fiorentina: «Vlahovic? Le porte sono aperte a tutti gli scenari»

E’ uno dei migliori attaccanti in circolazione: Dusan Vlahovic. Il serbo della Fiorentina piace a mezzo mondo ma la sua situazione è abbastanza scomoda in casa viola. Intervenuto a Sportitalia ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè.

SITUAZIONE – Non è di certo una bella situazione quella di Vlahovic alla Fiorentina. Il rinnovo non sembra arrivare e su questo ha parlato Pradè a Sportitialia. «Vlahovic? Abbiamo ricevuto delle offerte concrete, anche importanti. Le abbiamo valutate ma non abbiamo mai avuto riscontri dagli agenti del calciatore. Da parte nostra c’è sempre stata trasparenza. Tutte le nostre porte sono aperte. Vogliamo capire cosa vogliono gli agenti e il calciatore. Siamo pronti anche a metterci seduti per parlare del rinnovo ma anche per accettare le offerte. La nostra squadra non si può permettere di perdere un calciatore a 0. Io personalmente sono affezionato a lui anche come ragazzo».

CAMBIAMENTO – In chiusura Pradè ha parlato anche della situazione dei calciatori che vanno in scadenza di contratto. «C’è sempre il rischio di perdere i calciatori a parametri zero perché il modo di lavorare è cambiato. Io nella mia carriera non ho mai perso un giocatore a zero e ora è una routine. Il mondo degli agenti, anzi, alcuni agenti hanno una maniera di lavorare dove il calciatore diventa una proprietà privata».

OBIETTIVO – Un obiettivo seguito poi è stato Julian Alvarez, gioiellino seguito anche dall’Inter ma prossimo al Manchester City. «Alvarez? Lo abbiamo seguito tanto ma non c’era l’esigenza di prenderlo. Ora sembra che abbia chiuso con il Manchester City. E’ un giocatore forte ma non so se il City è la squadra giusta per lui vista la giovane età e i tanti campioni presenti».