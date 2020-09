Pradè: “Biraghi? Lo abbiamo rivoluto noi, all’Inter è cresciuto”

Daniele Pradè

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto oggi in conferenza stampa in cui ha avuto modo di parlare anche di Cristiano Biraghi, tornato alla Fiorentina dopo l’ultimo anno in prestito all’Inter

BIRAGHI CRESCIUTO – Pradè afferma che Biraghi è tornato alla Fiorentina su richiesta dell’allenatore e nella società viola avrà modo di confermare la crescita dimostrata nell’ultima stagione disputata con la maglia dell’Inter: «Biraghi lo abbiamo fortemente rivoluto. E’ una richiesta del mister, ha fatto un anno importante in una società importante, è cresciuto e si gioca l’Europeo».