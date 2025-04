Pozzecco pronostica: «Serie A o Champions League? L’Inter ne vincerà una!»

Gianmarco Pozzecco, ct dell’Italbasket, ha espresso il suo punto di vista in merito al possibile esito di Serie A e Champions League: Inter favorita per la vittoria di un trofeo.

IL COMMENTO – L’Inter è ancora in corsa su tre fronti, con l’obiettivo di arrivare in fondo in tutte le competizioni a cui partecipa. A sottolineare le ambizioni del club nerazzurro è il commissario tecnico dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, che si è così pronunciato alle frequenze di Sport Mediaset: «Lo scudetto lo vince il Napoli, anche se Simone Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Dobbiamo un po’ sdoganare questa cosa: sembra che gli ex allenatori siano portati a gestire il gruppo, come se ciò non potesse implicare anche il fatto di saperne tecnicamente e tatticamente. Lui, per me, è l’esempio di un grande allenatore e statista. Inzaghi vincerà la Champions, ma il Campionato andrà al Napoli perché Conte è di un’altra categoria».