Poulsen: «Erisken, temevamo il peggio. Nella sua situazione…»

Intervistato dal quotidiano tedesco Mitteldeutsche Zeitung, Yusuf Poulsen ha parlato del terribile incidente occorso a Christian Erisken in Danimarca-Finlandia. Il centrocampista del Lipsia (e della nazionale danese) ha ricordato la sua paura in quel momento.

GRANDE SPAVENTO – Yusuf Poulsen ha ricordato il grande spavento durante il malore occorso a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia. Il centrocampista danese si è confessato con queste parole: «Quando eravamo intorno a lui temevamo tutti il peggio. La maggior parte delle persone nella sua situazione non ce l’avrebbe fatta. Per fortuna gli è successo durante una partita e tutti erano lì per rianimarlo il prima possibile. Se gli fosse successo negli spogliatoi adesso non sarebbe qui».