Post Inter-Cagliari colloquio dirigenza-staff: da evitare la solita crisi – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che post Inter-Cagliari c’è stato un confronto tra dirigenti e staff tecnico per capire i motivi dei risultati deludenti.

CONFRONTO NEGLI SPOGLIATOI – Dopo il pareggio col Cagliari in casa Inter c’è stato un confronto. Un’unità di crisi. Ad analizzare l’accaduto negli spogliatoi di San Siro sono rimasti (fino alle 16.40) Marotta, Antonello, Ausilio ed Oriali, insieme ad alcuni collaboratori di Conte (lo stesso Stellini, Vanoli e Pintus), poi sfilati via in successione. Già perché il mercato potrà dare certamente una mano, ma non può essere cancellata la realtà di una squadra che ha rallentato nettamente il suo passo, raccogliendo ben 5 pareggi (oltre a 2 vittorie) nelle ultime 7 giornate. E l’incubo del dopo-sosta si è ripresentato per l’ennesima volta, puntuale come una tassa da pagare.

SOLITO PROBLEMA – Il successo in casa del Napoli aveva illuso che quel “male oscuro” fosse stato debellato. Lo stesso Conte, nella pancia del San Paolo, si era sbilanciato in questo senso. Invece, ecco i 3 pareggi di fila, con l’Inter regolarmente rimontata. Accade più o meno lo stesso dal 2013, con l’unica eccezione del 2017. E proprio a gennaio, anche nelle stagioni più promettenti, quelle in cui c’erano state perfino settimane trascorse in vetta (2015/16 e 2017/18), i nerazzurri hanno finito per compromettere tutto o quasi. Impossibile pensare che possa accadere di nuovo.