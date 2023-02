Stefan Posch è uscito per infortunio nel corso di Sampdoria-Bologna. I felsinei saranno i prossimi avversari dell’Inter in campionato

INFORTUNIO – Tegola pesante per Thiago Motta che ha perso per infortunio Stefan Posch. L’austriaco è stato sostituito al 40′ di Sampdoria-Bologna. Le condizioni del difensore saranno valutate nelle prossime ore. Posch potrebbe saltare la sfida all’Inter, in programma domenica alle 12:30