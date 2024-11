Portogallo-Polonia, le formazioni ufficiali: Zielinski sfida Ronaldo!

L’interista Piotr Zielinski torna in campo e lo in Portogallo-Polonia, sfida delicatissima per la sua Nazionale per il proseguo in Nations League. Ecco le formazioni ufficiali dei due CT.

LE SCELTE – Alle ore 20.45 toccherà a Portogallo-Polonia sfidarsi in Nations League. La sfida, valevole per il quinto turno della competizione, vedrà protagonista anche Piotr Zielinski. Il centrocampista dell’Inter, che proprio di recente si è espresso sul club e sulla sua Nazionale, partirà titolare nel centrocampo a cinque del commissario tecnico Michał Probierz. In Portogallo-Polonia al braccio del polacco anche la fascia da capitano, che non può che inorgoglirlo. Tra gli avversari compare il campione Cristiano Ronaldo, ma anche il cugino rossonero Rafael Leao. Di seguito le formazioni ufficiali appena diramate di Portogallo-Polonia, sfida particolarmente delicata per la squadra ospite. Per accedere ai quarti di Nations League, infatti, la Nazionale di Zielinski non può concedersi una sconfitta.

Portogallo-Polonia, le formazioni ufficiali

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bernardo Silva, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leao.

Allenatore: Roberto Martínez.

POLONIA (3-5-2): Bulka; Piatkowski, Bednarek, Kiwior; Bereszynski, Szymanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Piatek, Urbanski.

In panchina: Buksa, Kozubal, Dragowski, Slisz, Marczuk, Moder, Kaminski, Skorupski, Bogusz, Walukiewicz, Puchacz.

Allenatore: Michał Probierz.