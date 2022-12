Porto, vittoria in Coppa di Lega portoghese: 0-2 al Chaves, una doppietta

Il Porto, mentre le altre squadre sono ferme per via della pausa Mondiali, prosegue il suo cammino nella Coppa di Lega portoghese. Il prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di Champions League ha sfidato e battuto il Chaves 0-2

VITTORIA – Il Porto prosegue il suo cammino in Coppa di Lega Portoghese dove ha sfidato il Chaves nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi. La squadra guidata da Sergio Conceicao, prossima avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions League, ha vinto fuori casa 0-2 grazie alle reti messe a segno al 55′ e al 59′ da Denny Namaso. Il Porto si conferma in testa al Gruppo A.