Porto, ultimo allenamento prima della sfida con l’Estoril: i dettagli

Domani la squadra di Sergio Conceiçao scende in campo in campionato prima della sfida di Champions League contro l’Inter di settimana prossima

ULTIMO ALLENAMENTO – Ecco il comunicato del Porto sull’ultimo allenamento della squadra di Conceiçao prima della sfida di campionato contro l’Estoril, che anticipa il ritorno degli ottavi di finale contro l’Inter: «L’FC Porto è tornato al lavoro questo giovedì presso il Centro di formazione e allenamento sportivo PortoGaia, a Olival, dove ha concluso la preparazione per la partita contro l’Estoril (venerdì, 20:15, Sport TV), all’Estádio do Dragão, valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Il bollettino clinico di Porto include i nomi di Francisco Meixedo , João Marcelo, Galeno ed Evanilson».

