Porto, tre partite ufficiali durante i Mondiali: l’avversario dell’Inter non si ferma

Il Porto sarà avversario dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League (vedi articolo). La squadra di Sérgio Conceiçao non si ferma durante i Mondiali, perché giocherà tre partite ufficiali.

IL PROGRAMMA – Se l’Inter ha già finito il suo 2022 a livello ufficiale il Porto non avrà una vera e propria sosta. La squadra di Sérgio Conceiçao, che sfiderà i nerazzurri negli ottavi di Champions League, continuerà a scendere in campo in gare ufficiali durante i Mondiali. Lo farà nella Taça da Liga, la coppa di lega portoghese, dove si gioca la fase a gironi. Nel Gruppo A il Porto sarà impegnato venerdì 25 alle 21.45 in casa col Mafra, giovedì 8 dicembre alle 20 sul campo del Chaves e chiuderà venerdì 16 dicembre alle 21.30 ospitando il Vizela. Il campionato tornerà anche qui prima dell’Inter: il 28 dicembre c’è Porto-Arouca (orario da definire).