Il Porto resta in scia a un mese dall’Inter: vittoria oltre il 45′, lunga striscia

Il Porto fra un mese giocherà l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter, il 22 febbraio alle ore 21. Stasera la squadra di Sérgio Conceiçao ha vinto 0-1 contro il Vitoria SC a Guimaraes, proseguendo nella sua lunga striscia d’imbattibilità.

DI MISURA – Il Porto resta in scia al Benfica primo in classifica, con la capolista vittoriosa 0-3 sul Santa Clara quest’oggi e sempre a +5 in testa alla Liga NOS portoghese. I prossimi avversari dell’Inter in Champions League trovano a loro volta i tre punti, passando 0-1 a Guimaraes contro il Vitoria SC. Decide un gol di Joao Mario (solo omonimo del centrocampista ex nerazzurro, ora proprio al Benfica) nel secondo minuto di recupero del primo tempo. La squadra di Sérgio Conceiçao ottiene la terza vittoria consecutiva fra campionato e coppa, è imbattuta dal 21 ottobre in tutte le competizioni. Nonostante ciò il Porto in classifica è solo terzo, perché un punto sopra (a -4 dalla vetta) c’è il Braga passato oggi 1-2 sul Paços Ferreira. Il prossimo impegno del Porto sarà mercoledì alle 20.45 in casa contro l’Académico Viseu, nelle semifinali di Taça da Liga (gara secca).