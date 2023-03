Porto, problemi al piede per un giocatore chiave: Inter non a rischio

Il Porto ieri è sceso in campo nel campionato portoghese, vincendo per 1-3 contro il Chaves. Tra le scelte di Conceicao è spiccata la decisione di far partire l’attaccante Pepé Aquino dalla panchina. Dettata dai problemi al piede del giocatore che, però, non è a rischio per il ritorno con l’Inter

PROBLEMI AL PIEDE – Sergio Conceicao ha voluto tranquillizzare i tifosi del Porto per la partenza dalla panchina dell’attaccante Pepé Aquino. In conferenza stampa dopo la vittoria per 1-3 sul Chaves, il tecnico della squadra portoghese ha spiegato come in settimana il giocatore avesse avuto dei problemi a un piede che non gli hanno permesso di allenarsi al meglio. Tuttavia non è a rischio per la sfida contro l’Inter del 14 marzo: ieri il brasiliano è comunque entrato in campo al 65′.