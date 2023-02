Il Porto perde gara e testa: finisce in nove uomini! Altro KO dopo l’Inter

Il Porto ha perso in casa contro il Gil Vicente per 1-2. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Inter in Champions League. Squadra di Conceicao in nove uomini

ALTRO KO − Il Porto cade nuovamente dopo il KO contro l’Inter in Champions League. Gara sorprendentemente complicata per i ragazzi di Conceicao contro il Gil Vicente. Il gol di Taremi al quarto minuto è solo una mera illusione. Infatti, gli ospiti pareggiano subito dopo 23 minuti con la rete di Navarro. La gara del Porto si complica al 35′ con l’espulsione di capitan Joao Mario. I Dragoes non riescono a reagire e a fine primo tempo subiscono anche l’1-2 su rigore con Murilo. Nella ripresa, Porto che va addirittura in nove per doppio giallo a Uribe. Con l’orgoglio riesce addirittura a trovare il pari, ma il Var annulla per fuorigioco il gol a Eustaquio.