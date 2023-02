Il Porto perde due titolari a -7 dall’Inter: si parla di microlesione! A rischio

Il Porto continua a vincere in Portogallo, ma deve fare i conti anche con la lunga lista infortunati. Bollettino medico non positivo per due titolari di Conceicao. A rischio la gara contro l’Inter tra una settimana a San Siro

INFERMERIA PIENA − Inarrestabile il Porto di Sergio Conceicao, che non perde una partita dal 21 ottobre (in casa contro il Benfica) ed è reduce da ben nove vittorie consecutive tra campionato e coppe. Praticamente infallibile. I prossimi avversari dell’Inter nell’andata degli ottavi di finale di Champions League devono però fare i conti con la lunga lista infortuni. Sono ben otto i giocatori in cura: Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron, Evanilson, Matheus Uribe e Galeno. Proprio Uribe e Galeno sono gli ultimi nuovi ingressi nell’infermeria Dragoes. Due titolari della squadra di Conceicao. Entrambi hanno subito una microlesione all’aduttore sinistro dopo la sfida contro lo Sporting Lisbona. Dunque, la loro presenza contro l’Inter a San Siro, il 22 febbraio, è a rischio.