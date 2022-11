Il Porto non si ferma per i Mondiali e prepara la sfida in Coppa di Lega

Il Porto prosegue regolarmente nonostante la pausa per il Mondiale attualmente in corso in Qatar. La squadra allenata da Sergio Coinceicao domani sarà impegnata in Coppa di Lega.

IMPEGNATI IN COPPA – Mondiali ancora in corso, ma il Porto non si ferma. I prossimi avversari dell’Inter agli ottavi di UEFA Champions League, difatti, proseguiranno regolarmente la loro stagione giocando il ritorno di Coppa di Lega contro il Mafra, squadra di Liga Portugal 2. La sfida si giocherà venerdì alle 20:45 all’Estadio do Dragao dopo la vittoria dell’andata per 0-3 in favore della squadra allenata dall’ex Sergio Coinceicao.