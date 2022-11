‘Porto al Mondiale’, anche l’euro rivale dell’Inter ben rappresentata! I nomi

Il 22 febbraio Inter e Porto si affronteranno per la partita di andata degli Ottavi di Finale di Champions League. I nerazzurri saranno rappresentati in questo mese da 7 giocatori al Mondiale, i portoghesi invece?

PRESENZA – Due delle partite più importanti della stagione per Simone Inzaghi e l’Inter saranno quelle contro il Porto di Sergio Conceiçao. Il 22 febbraio e il 14 marzo ci saranno le due sfide cardine di questo anno europeo. Prima dei due match, ci sono però di mezzo un mese di Mondiale e altre partite di campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L’Inter sarà rappresentata da 7 giocatori con le loro rispettive nazionali, tra cui anche il rientrante Romelu Lukaku con il suo Belgio (vedi articolo). Il Porto invece sarà presente con 6 calciatori: Grujic (Serbia), Otavio, Pepe e Diogo Costa (Portogallo), Taremi (Iran), Eustaquio (Canada). Anche la squadra di Sergio Conceiçao dovrà sopperire a queste assenze nei mesi di novembre e dicembre. In tale periodo si ricomincerà da zero con allenamenti e preparazione. Da gennaio inizia una nuova stagione, le squadre devono essere pronte e una delle priorità per questi due club è il passaggio del turno in Champions League.