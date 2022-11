Porto martellante in Coppa di Portogallo: l’euro-avversaria dell’Inter ne fa 3

Il Porto ha battuto 3-0 in trasferta il Mafra in Coppa di Portogallo. Per i prossimi avversari dell’Inter in Champions League match senza storia. Buon test prima del Boavista in campionato

PASSEGGIATA − Porto martellante nei sedicesimi di finale di Taça de Portugal. La prossima avversaria dell’Inter in Champions League ha passeggiato in casa contro il Mafra, squadra militante nella seconda divisione portoghese. Match senza storia sin dal primo tempo chiuso sul 2-0 con le reti di Marcano ed Eustaquio. Nella ripresa, ci pensa Galeno a chiudere i giochi. Il brasiliano, uno degli uomini più forti tecnicamente del Porto, ha siglato la rete del 3-0 lasciando poi il posto a Bruno Costa a nove minuti dalla fine. Vittoria importante per la squadra di Conceicao che sabato giocheranno in campionato contro il Boavista.