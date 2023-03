Porto-Inter, questione biglietti ospiti risolta! Ma non per tutti – Sky

oPoco più di un’ora fa c’erano ancora problemi per i tifosi dell’Inter che avevano comprato il biglietto per la partita di stasera a Porto non nel settore ospiti (vedi articolo). Paventi, collegato dall’Estadio do Dragao per Sky Sport 24, fa sapere che gran parte delle difficoltà sono ora risolte in maniera positiva.

TUTTI (O QUASI) DENTRO! – Andrea Paventi aggiorna sul caos tifosi a Porto: «L’Estadio do Dragao fra un po’ si riempirà anche di tifosi dell’Inter, tremila o qualcosa meno. La questione legata ai biglietti si è di fatto risolta, nel senso che per facilitare i controlli anche dei tifosi che non avevano il biglietto nel settore ospiti potranno accedere. Questo purché non si presentino con vessilli nerazzurri. Per chi invece aveva acquistato il biglietto nella curva dei tifosi del Porto, circa novanta-cento persone, lì il consiglio è di non andare. Un buon 90% dei tifosi potranno vedere la partita dai settori dove hanno acquistato i biglietti. Le soluzioni, grazie a un lavoro importante di diplomazia, sono state trovate».