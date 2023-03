Porto-Inter, le pagelle: Onana e Darmian i migliori in campo – TS

Voti altissimi per i nerazzurri usciti indenni dall’inferno del Do Dragao. I migliori sono entrambi nel reparto difensivo

PAGELLE – Andre Onana e Matteo Darmian sono i migliori in campo dell’Inter scesa in campo contro il Porto secondo il TuttoSport: Per entrambi il voto è 7,5. Il portiere è reattivo per tutto il match, ma la parata al 95′ sul colpo di testa di Taremi è miracolosa. Il 36, invece, esce stremato per i crampi, dovuti al tenere a bada Galeno e l’attaccante iraniana. Appena un gradino sotto di loro ci sono Acerbi, – prende tutti i palloni alti – e Dumfries, che nonostante una prestazione non superlativa si aggiudica il 7 in pagella per il salvataggio sulla linea al 95′ sul tiro di Marcano. 7 anche per Simone Inzaghi: la squadra tiene e non rischia fino al recupero. Li poi ci pensano Onana e Dumfries a tenere a galla i compagni.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini