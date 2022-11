Il Porto gioca anche col Mondiale in corso. Pari sudatissimo in Coppa

Il Porto, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, ha pareggiato 2-2 contro il Mafra in Coppa di Lega. Pari molto complicato ottenuto in rimonta

PARI SUDATO − Il Porto non sta a guardare il Mondiale ma suda del campo contro il Mafra nella sfida valida per il gruppo A di coppa di Lega. Gli avversari dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League partono malissimo, andando addirittura sotto di due gol a Do Dragao facendosi bucare prima da Fati e poi da Guilherme. La squadra di Serie B portoghese spaventa i campionissimi che però riescono a raddrizzare il match nella ripresa. Dopo tre minuti è Pepé ad accorciare le distanze, mentre Martinez pareggia i conti. Nel finale, rosso anche per gli ospiti con Mattheus si becca il doppio giallo all’89’.