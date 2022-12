Porto, l’eurorivale dell’Inter torna in campo! L’avversaria in campionato

Il Porto, la prossima rivale dell’Inter agli ottavi di Champions League, tornerà a giocare in campionato tra poco. La squadra di Conceicao non si trova in un’ottima situazione in Liga Portugal, questa sera ricomincerà la rincorsa al Benfica.

RIVALI – Questa sera ricomincerà la rincorsa del Porto al Benfica in campionato. La squadra di Sergio Conceicao si trova a -8 dalla rivale e alle 22.15 affronterà l’Arouca, decimo in classifica. Il match sembra agevole per la compagine avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Il Porto non perde una partita dal 21 ottobre e vuole continuare sulla via già intrapresa in questi ultimi mesi.