Porto come l’Inter, vince prima della Champions League. Rosso Conceicao

Il Porto batte 1-0 il Rio Ave prima della Champions League. I Dragoes fanno come l’Inter, ma gli basta solo un gol di Martinez a primo tempo per risolvere la pratica. Espulso Conceicao

ALTRA VITTORIA − Il Porto non sbaglia come l’Inter a pochi giorni dalla sfida di Champions League. I Dragoes raccolgono la decima vittoria consecutiva battendo il Rio Ave con la rete di Martinez. Match comunque complicato per la formazione di casa, che è meno brillante del solito. Probabilmente un leggero pensiero è anche verso la gara contro i nerazzurri di mercoledì. Nel finale espulso anche Sergio Conceicao, per proteste verso il direttore di gara.