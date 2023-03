Il Porto fa come l’Inter: anticipa in campionato. Quattro infortunati!

Il Porto giocherà venerdì in campionato proprio come l’Inter per far fronte al ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Secondo il bollettino medico, sono quattro i giocatori infortunati

BOLLETTINO MEDICO − Sia l’Inter che il Porto anticiperanno nei rispettivi campionato in vista dello scontro diretto di martedì 14 a Do Dragao, ritorno degli ottavi di Champions League. I nerazzurri giocheranno in casa dello Spezia (vedi ultime), mentre i lusitani saranno ospiti dell’Estoril. Secondo il bollettino medico, sono quattro i giocatori infortunati per Sergio Conceicao: Francisco Meixedo, João Marcelo, Galeno ed Evanilson.

