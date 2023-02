Porto avanti ancora in Coppa di Portogallo: avversaria Inter in semifinale

Il Porto allenato da Sergio Conceicao vince ancora in Coppa, questa volta 0-1 contro l’Academico Viseu, formazione di Segunda Liga. Gli avversario dell’Inter in UEFA Champions League superano il turno alla fase successiva giocando così la semifinale con il Famalicao.

ANCORA AVANTI – Il Porto non smette più di vincere, e così dopo l’ultimo trionfo in campionato con il Vizela, la formazione allenata dall’ex nerazzurro Sergio Conceicao supera facilmente il turno di Taca de Portugal (Coppa di Portogallo) con un semplice 0-1 grazie alla rete Andre Franco al 50′. I prossimi avversari dell’Inter in Champions League (gara prevista per mercoledì 22 febbraio alle 21) superano i quarti di finale e giocheranno dunque contro il Famalicao in semifinale di Coppa.