Porto alle semifinali di Taça da Liga: nuova vittoria per l’eurorivale dell’Inter

Il Porto non ha avuto una vera e propria sosta per i Mondiali, visto che ha giocato in Taça da Liga. Dopo la fase a gironi stasera l’avversario dell’Inter agli ottavi di Champions League ha superato il Gil Vicente per 2-0, accedendo alle semifinali.

PASSAGGIO DEL TURNO – Il Porto, in attesa di affrontare l’Inter agli ottavi di Champions League, gioca in Taça da Liga. Nella coppa di lega portoghese la squadra di Sérgio Conceiçao batte 2-0 il Gil Vicente, superando i quarti e accedendo alle semifinali contro l’Académico Viseu. Dragoes subito avanti al 3′, con un lancio di Otavio (uno dei reduci dai Mondiali) che pesca sulla destra Wanderson Galeno per il destro vincente a incrociare. C’è un lungo check al VAR per la sua posizione, ma alla fine è tutto regolare. Il Gil Vicente resta in dieci al 63′, per il doppio giallo rifilato a Danilo Veiga. Il Porto ne approfitta subito, perché cinque minuti dopo Otavio sfonda a sinistra e dal fondo crossa arretrato per il tap-in del centravanti Mehdi Taremi. Nonostante la superiorità numerica e il vantaggio immediato i rivali dell’Inter concedono qualcosa, sia sull’1-0 sia sul 2-0. La prossima partita del Porto sarà mercoledì prossimo alle 22.15 contro l’Arouca, stavolta in campionato.