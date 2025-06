Porto-Al Ahly è la partita più bella del Mondiale: lusitani eliminati!

Finisce con un pirotecnico 4-4 Porto-Al Ahly. Incredibile partita ad East Rutherford con ben otto gol e i lusitani escono dal Mondiale.

SPETTACOLO – Il Porto diventa la seconda europea ad essere eliminata ai gironi del Mondiale per Club dopo l’Atletico Madrid. Ma se gli spagnoli riescono comunque a centrare due vittorie, i lusitani mancano clamorosamente anche nel solo successo. Nella notte alle 3 italiane va in scena in contemporanea a Inter Miami-Palmeiras, la sfida tra Porto e Al Ahly, valevole per il gruppo A. E a sorpresa diventa il più spettacolare dell’intero torneo. Pronti-via e dopo 15′ Abou Ali trafigge Ramos per lo 0-1. Passano otto minuti il talentuoso Mora pareggia i conti, ridando speranza al Porto. Ma al 47′, in pieno recupero, altra doccia fredda per il Porto che subisce sempre da Abou Ali il gol del sorpasso su rigore. Nel secondo tempo, è un continuo botta e risposta. Dopo 5′ William Gomes segna il 2-2, mentre un minuto dopo Abou Ali fa tripletta. Il Porto non molla e al 53′, esattamente due minuti dopo, Samu riporta la partita in parità per il 3-3. Ma non finisce qui, l’Al Ahly fa addirittura 4-3 con Ben Romdhane al 64′ e Pepé all’89’ chiude il definitivo 4-4 finale. Partita clamorosa con entrambe le squadre che escono a testa.

PORTO-AL AHLY 4-4

15′, 45’+2 rig. e 51′ Abou Ali, 23′ Mora, 50′ William Gomes, 53′ Samu, 64′ Ben Romdhane, 89′ Pepé