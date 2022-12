Portiere dell’anno IFFHS, tra i candidati anche Onana! Con lui 2 di Serie A

André Onana dell’Inter è tra i 25 candidati dell’IFFHS per la categoria miglior portiere dell’anno. Insieme al portiere nerazzurro anche altri due numeri uno militanti in Serie A

CANDIDATO − Svelata la lista dei 25 candidati per il premio di miglior portiere dell’anno. L’IFFHS, ente autorizzato dalla FIFA che si occupa delle statistiche e record (individuali e di squadre) riguardanti la storia del calcio, si pronuncerà nel mese di gennaio. Tra i candidati c’è anche Onana. Il portiere dell’Inter è in buona compagnia. Il camerunese figura insieme a Wojciech Szczęsny della Juventus e Mike Maignan del Milan. Non figura invece tra i candidati per il premio di miglior allenatore dell’anno, Simone Inzaghi (vedi articolo).

LISTA COMPLETA IFFHS: PORTIERE DELL’ANNO

Hugo Lloris (Tottenham)

Dominik Livakovic (Dínamo Zagabria)

Wojciech Szczesny (Juventus)

Andries Noppert (Go Ahead/Heerenveen)

Kasper Schmeichel (Leicester City/Nice)

Jordan Pickford (Everton)

Diogo Costa (FC Porto)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Kevin Trapp (Eintracht Francoforte)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

an Oblak (Atlético Madrid)

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Sergio Rochet (Nacional)

Matt Turner (New England Revolution/Arsenal)

Guillermo Ochoa (Salernitana)

Édouard Mendy (Chelsea)

Yassine Bounou (Siviglia)

ANDRÈ ONANA (Inter)

Aymen Dahmen (Sfaxien)

Mohammed Al-Owais (Al-Ahli/Al-Hilal)

Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse)

Seung-gyu Kim (Kashiwa Reysol/Al-Shabab)