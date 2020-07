Porrini: “Inter, Conte non sa cosa fare e dire. Kumbulla, che personalità!”

Porrini ha parlato della gestione di Antonio Conte e delle ultime dichiarazioni del tecnico dell’Inter. L’ex difensore si è soffermato anche sulle qualità di Marash Kumbulla, centrale seguito dai nerazzurri sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

MOMENTO DIFFICILE E UN TALENTO DA SEGUIRE – Sergio Porrini tra i problemi sul campo e il futuro sul mercato: «Kumbulla? L’abbiamo iniziato a visionare dalle prime partite di Coppa Italia, quando Juric aveva deciso di impiegarlo. Oltre ad avere una grande fisicità ed abilità tecniche, si vedi la sua grande personalità. Sin dall’inizio sembrava che avesse giocato in Serie A tantissime partite. Ha anche grande attenzione che per un ragazzo della sua età non è una cosa facile – dice Porrini -. E’ sempre predisposto a fare quello che l’allenatore gli dice. Ha grandi margini di crescita. Conte in difficoltà? È nervoso, in questo momento è andato in grossa difficoltà. Intorno all’ambiente dell’Inter c’erano grandissime aspettative da parte di tifosi e addetti ai lavori, e prima del lockdown tutto era ancora possibile con una partita da recuperare. La ripresa ha portato troppi risultati negativi. Conte è in grandissima difficoltà, probabilmente non sa cosa fare e cosa dire. E’ una cosa nuova per lui, non si era mai verificato con lui, nè alla Juventus nè al Chelsea».