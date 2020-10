Porrà: “Lukaku capo spirituale dell’Inter. Conte l’ha trasformato”

Condividi questo articolo

Giorgio Porrà

Giorgio Porrà ha parlato del derby di Milano della prossima settimana in collegamento negli studi di SkySport24. Il giornalista sottolinea l’importanza del rientro di Zlatan Ibrahimovic, ma anche quella di Romelu Lukaku per l’Inter di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

DIPENDENZA E ATTACCO – Di seguito le dichiarazioni di Porrà: «In un derby la cui attesa è terremotata dal bollettino Covid, il ritorno di Ibrahimovic è accolto da tutti con grande entusiasmo. Dipendenza dai centravanti? Dico Lukaku. Mi ha impressionato la sua trasformazione con Conte. Non è più solo un finalizzatore, come nel periodo più fertile con Mourinho. E’ una punta totale, sembra il vero capo spirituale di questa Inter. Mi sembra faccia il terminale come deve farlo. Io credo che sia assolutamente fondamentale, se parliamo di dipendenza. Credo che abbia in mano anche la crescita emotiva di questa squadra».