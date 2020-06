PorrÃ : “Inter, stagione non compromessa. Lautaro Martinez? A Napoli…”

Porrà: “Inter, stagione non compromessa. Lautaro Martinez? A Napoli…”

Giorgio Porrà, intervenuto su “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter e del momento della squadra di Conte. Da recuperare Lautaro Martinez, apparso sottotono nella sfida contro il Napoli

MOTIVAZIONI – Queste le parole di Giorgio Porrà: «Conte ha visto le cose che abbiamo visto noi. La bocciatura in coppa qualche segno, inevitabilmente, lo abbia lasciato. Ma le capacità di conte di dare motivazione ed ottimismo devono essere tirate fuori. Nulla è compromesso, anzi. Se diamo un’occhiata al calendario sembra in discesa. È stato risolto l’equivoco Eriksen, preso per essere un valore aggiunto, con una variazione tattica. Anche il danese è stato messo nelle condizioni per affermare la propria differenza tecnica. Lautaro Martinez? Deve darsi una mossa, è una copia pallidissima del giocatore che ad inizio stagione ha segnato 16 gol. Con il Napoli è stato il peggiore in campo, non c’è più quella elettricità che lo contraddistingueva. L’Inter ha assolutamente bisogno di lui, l’alternativa, Sanchez, mi sembra troppo intermittente. Conte, alla prima stagione, qualcosa la vince. Ci sono Serie A ed Europa League».