Popescu: «Chivu? Difficile rifiutare l’Inter, prova di coraggio e fiducia»

L’ex giocatore rumeno Popescu, che in Italia ha giocato con il Lecce e in Europa con Barcellona, Psv e Galatasaray, ha parlato del connazionale Chivu all’Inter.

CORAGGIO E FIDUCIA – Gica Popescu ha parlato a Gsp.ro dell’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: «Non me l’aspettavo ora. Pensavo che avrebbe continuato al Parma, ha fatto un lavoro straordinario. Quando nessuno credeva di poter salvare la squadra, Cristi ha fatto questo passo. Una dimostrazione di straordinario coraggio e fiducia nelle proprie forze».

DIFFICILE RIFIUTARE – Per Popescu difficile dire di no: «Ha vinto partite che nessuno si aspettava che vincesse nel campionato italiano. Pensavo che sarebbe stato l’allenatore del Parma per un periodo più lungo. Ora, quando arriva un’offerta dalla finalista di Champions League, da una squadra che ha dominato il campionato italiano negli ultimi anni insieme al Napoli, è difficile rifiutare».

PROVA DI CORAGGIO – Per Popescu è occasione super: «È la squadra in cui hai avuto i migliori momenti della sua carriera, la Champions League, il campionato. È una nuova prova di coraggio per Cristi, mi piace. Questa è una prova di coraggio. Quando hai coraggio, i risultati arrivano».

ORGOGLIO – Così conclude l’ex campione rumeno: «Rappresenta il calcio rumeno, non abbiamo un allenatore in Serie A da molto tempo. È un orgoglio per noi vedere Cristi Chivu seduto sulla panchina dell’Inter».