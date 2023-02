Ponciroli: «Porto più complicato del Tottenham, l’Inter ha fatto un’impresa!»

Ponciroli ha sottolineato la vittoria dell’Inter contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League. In merito alle due trasferte delle milanesi, sarà più difficile a Do Dragao

AVVERSARIO PIÙ DURO − Fabrizio Ponciroli sottolinea l’importanza della vittoria dell’Inter mercoledì sera: «Credo che il Tottenham sia un po’ in difficoltà e non ho visto Conte al top della forma. Questo incide tanto, mi sembra una squadra un po’ più anestetizzata. Non è semplice però giocare lì. Il Porto lo conosco bene, è una squadra veramente ostica ed è ancora più tosta di prima. Ha anche qualità e corsa. Non l’hanno sottolineato in tanti, l’Inter ha fatto una grande impresa vincendo 1-0. Perché porterà il Porto in casa a snaturarsi e lì l’Inter dovrà essere brava e a gestire e cercare di punire in contropiede. Tra Inter e Milan, i nerazzurri hanno il compito più difficile». Le sue parole a Tmw Radio.