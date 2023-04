Ponciroli: «Milan, potenziale dell’Inter superiore. Derby, non vedo…»

Fabrizio Ponciroli ha parlato anche di Inter e Milan in vista del 2 partite tra nerazzurri e rossoneri, valide per semifinali di Champions League.

DERBY – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Mi ha stupito più il Napoli in negativo o il Milan in positivo? Devo essere sincero, il Milan non ha fatto molto di più rispetto all’Inter per esempio, però credo che il potenziale dell’Inter sia superiore. Non riesco a vedere una favorita in un derby che ha il sapore della storia. Fa grande soddisfazione vedere i post dell’UEFA che celebra il derby di Milano».