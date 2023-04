Ponciroli: «Juventus-Inter lascia l’amaro in bocca. Partita difficile»

Fabrizio Ponciroli, presente allo Stadium per Juventus-Inter, ha parlato di quanto successo nel finale della partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

JUVENTUS-INTER – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli, nel corso di L’Editoriale su TMW Radio, in occasione del gol di Romelu Lukaku e sul finale di Juventus-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. «Io ho sentito solo un grande boato e non ho avuto modo di sentire cori razzisti, c’è stata una reazione forte dello Stadium all’esultanza di Lukaku. Certo è che tutto quello che è successo dopo ha lasciato tanto amaro in bocca. Già la partita non era stato uno spettacolo, è stata una partita difficile. Quando ha segnato Cuadrado ero convinto del successo della Juve, poi l’errore grave di Bremer ha portato al pareggio di Lukaku e a tutto quanto è scaturito dopo. Ho visto due squadre che però non stanno bene, c’è molto nervosismo nell’Inter e nella Juventus c’è qualche giocatore che secondo me sta accusando quanto successo fuori dal campo».